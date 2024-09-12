На время «Динамовской мили» в Ижевске перенаправят движение троллейбусов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на время проведения легкоатлетического забега «Динамовская миля» (0+) перенаправят движение некоторых троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИжГЭТ».

Напомним, что 15 сентября из-за спортивного мероприятия с 08:30 до 14:00 перекроют Центральные улицы города. На это время закроют движение троллейбусов №№ 1, 4, 7 по улице Пушкинской.

Электротранспорт, следующий по маршруту №1, от остановки «Центр» проедет по улице Удмуртской, свернёт на Воткинское шоссе, остановится на остановке «Администрация Индустриального района» и доедет до Дома печати. По этому же маршруту он будет следовать в обратную сторону.

Троллейбус №4 от завода «Нефтемаш» проедет по улицам Орджоникидзе, Удмуртской, Дзержинского, доедет до остановки «Автозавод» и двинется обратно.

Транспорт, курсирующий по маршруту №7, от остановки «Центр» поедет по улицам Удмуртской, Дзержинского, Труда и в обратном направлении.

Также во время забега троллейбусы №10 и №14 не будут останавливаться на остановках «Магазин «Светлана»» и «Национальная библиотека Удмуртии» по улице Советской в направлении Центра.