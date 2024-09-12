Центр Ижевска перекроют 15 сентября для проведения «Динамовской мили»

Ижевск. Удмуртия. Центральные улицы Ижевска перекроют 15 сентября с 08:30 до 14:00 для проведения легкоатлетического забега «Динамовская миля» (0+). Об этом сообщает Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии.

Движение ограничат на следующих улицах:

Пушкинской (от ул. Кирова до ул. Ленина);

Советской (от ул. К. Маркса до ул. Удмуртской);

Коммунаров (от ул. Кирова до ул. Ленина);

Красногеройской (от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова);

Лихвинцева (от ул. Пушкинской до ул. Площадь 50 лет Октября);

Наговицына (от ул. Площадь 50 лет Октября до ул. Пушкинской);

пер. Широкий (от ул. К. Маркса до ул. Коммунаров);

Кирова (от ул. Коммунаров до ул. К. Маркса (встречное направление движения);

К. Маркса (от ул. Кирова до ул. Советской (встречное направление движения).

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Напомним, что «Динамовская миля» – это ежегодный легкоатлетический забег.