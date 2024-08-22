Фонд развития Ижевска возглавил Алексей Пьянков

Ижевск. Удмуртия. Фонд развития города Ижевска возглавил Алексей Пьянков. Информация об этом появилась на «Сэлдон Базис».

Алексей Сергеевич с 2019 года является директором АНО «Центр энергосбережения УР». Также с января 2024 года он руководит ООО «Республиканская тепловая компания» (ООО «РТК»).

Напомним, одним из значимых проектов Фонда является обновление фасадов «сталинок» на улице Пушкинской в Ижевске. Средства фонда сформированы местными застройщиками. Они выделяют средства добровольно и не ожидают ответных преференций от властей города и республики. Также Фонд развития Ижевска выступил инициатором конкурса по редевелопменту Ижевского оружейного завода.

Также напомним, что Фонд возглавлял Евгений Хафизов, пока не перешёл на работу в администрацию Ижевска.