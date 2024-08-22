Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Фонд развития Ижевска возглавил Алексей Пьянков

14:45, 22 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Фонд развития Ижевска возглавил Алексей Пьянков
14:45, 22 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
103
0
#Ижевск\n#развитие города
Фото: ИА «Сусанин»
103
0

Он является руководителем Центра энергосбережения Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Фонд развития города Ижевска возглавил Алексей Пьянков. Информация об этом появилась на «Сэлдон Базис».

Алексей Сергеевич с 2019 года является директором АНО «Центр энергосбережения УР». Также с января 2024 года он руководит ООО «Республиканская тепловая компания» (ООО «РТК»).

Напомним, одним из значимых проектов Фонда является обновление фасадов «сталинок» на улице Пушкинской в Ижевске.  Средства фонда сформированы местными застройщиками. Они выделяют средства добровольно и не ожидают ответных преференций от властей города и республики. Также Фонд развития Ижевска выступил инициатором конкурса по редевелопменту Ижевского оружейного завода. 

Также напомним, что Фонд возглавлял Евгений Хафизов, пока не перешёл на работу в администрацию Ижевска. 

14:45, 22 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
103
0
#Ижевск\n#развитие города