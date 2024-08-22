Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Спасатели Ижевска сняли девушку с 13 этажа

08:30, 22 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатели Ижевска сняли девушку с 13 этажа
08:30, 22 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
408
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели
Фото: спасательный отряд «Ижевск»
408
0

Для этого они вскрыли дверь её квартиры.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Ижевска сняли девушку с 13 этажа жилого дома. Об этом сообщается в группе спасательного отряда «Ижевск» в соцсети «ВКонтакте».  

Сигнал на пульт дежурного поступил 21 августа в 13:41. Приехав на место, спасатели заметили стоящую в окне 13 этажа девушку. 

Специалисты вскрыли дверь квартиры и при помощи снаряжения для работ на высоте сняли девушку с окна. Её передали сотрудникам скорой помощи. В результате всё завершилось благополучно. 

08:30, 22 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
408
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели