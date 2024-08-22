Ижевск. Удмуртия. Спасатели Ижевска сняли девушку с 13 этажа жилого дома. Об этом сообщается в группе спасательного отряда «Ижевск» в соцсети «ВКонтакте».

Сигнал на пульт дежурного поступил 21 августа в 13:41. Приехав на место, спасатели заметили стоящую в окне 13 этажа девушку.

Специалисты вскрыли дверь квартиры и при помощи снаряжения для работ на высоте сняли девушку с окна. Её передали сотрудникам скорой помощи. В результате всё завершилось благополучно.