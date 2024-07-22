Ремонт платных парковок стартовал в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Ремонт платных парковок в Ижевске начали с улицы Коммунаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Работы выполняет ДСК «Лидер». Подрядчик уже демонтировал старый асфальт.

Всего в предварительный перечень для обновления попали более 40 парковок. Они расположены на улицах: Карла Маркса, Максима Горького, Советской, Красной, Красногеройской, Пушкинской, на переулке Широкий и других. Некоторые объекты отремонтируют полностью, а часть — локально.

На ремонт платных стоянок из муниципального бюджета направлено 24,6 млн рублей. Отмечается, что это средства из доходов от использования парковок.

Водителей просят не оставлять машины на парковках, где будет идти ремонт. Во время проведения работ на стоянках приостановят взимание платы за пользование парковкой.