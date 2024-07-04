В Ижевске идёт реконструкция стратегических теплотрасс

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков и директор Удмуртского филиала «Т Плюс» Ярослав Балобанов проверили ход реконструкции теплосетей на улицах Горького и 10 лет Октября.

Первая площадка — подземная тепломагистраль в районе Русского драмтеатра и Летнего сада — головной участок сетей от ТЭЦ-1, обеспечивающих теплом и горячей водой всю центральную часть города. Отремонтировано уже 250 метров теплотрассы.

«Здесь идёт перекладка почти 800 метров трубопровода 500-го диаметра. Новая труба имеет полиуретановое покрытие, которое защищает от коррозии и тепловых потерь. Также здесь применяется система дистанционного контроля, которая позволяет с точностью до метра определять место предполагаемого повреждения без вскрытия. За годы практики – а мы при реконструкции используем такие трубы больше 10 лет, они ни разу не давали сбоя. Изготовитель дает гарантии их надежной службы в течение 25 лет, при надлежащем монтаже и эксплуатации», — рассказал Ярослав Балобанов.

Срок завершения всех работ на улице Горького — конец августа. Дмитрий Чистяков отметил, что работы не повлияли на снабжение жителей горячей водой, благодаря резервной схеме подачи ресурса. Он также подтвердил, что энергетики выдерживают все сроки и темпы ремонта.

Второй участок — на улице 10 лет Октября, рядом с ТЦ «Эльгрин» — относится к одной из основных тепловых магистралей от Ижевской ТЭЦ-2, которая обеспечивает теплоснабжение более 250 домов Ижевска. Всего здесь обновляют 337 метров изношенного трубопровода диаметром 800 мм. Работы по перекладке труб уже завершены, остаётся перекрыть канал трассы железобетонными лотками. И эта реконструкция также проводилась с устройством резервной схемы горячего водоснабжения жителей. Кратковременные перерывы в подаче ресурса были необходимы для монтажа временной системы и затем для соединения новых труб с существующими сетями.

«Здесь очень важная и сложная работа. С ней вынужденно были связаны ограничения движения на пересечении улиц Кузнечной и 10 лет Октября. Но до конца текущей недели мы завершим все мероприятия в зоне дороги и откроем проезд для транспорта», — уточнил Ярослав Балобанов.

Всего же за летнюю ремонтную кампанию 2024 года «Т Плюс» обновит в Ижевске 42 км теплосетей. Из них 30 км — по программе реконструкции и 12 км — в процессе гидравлических испытаний и ремонтов сетей.

«Т Плюс» — надёжный партнёр. Для нас эта работа крайне важна, она строится во взаимодействии, поскольку синхронизирована с большим дорожным ремонтом в городе. Пока всё получается. К началу отопительного сезона у нас всё будет завершено», — сказал Дмитрий Чистяков.

Он напомнил, что уже восьмой год Ижевск и «Т Плюс» работают в формате концессионного соглашения, его финал — в 2032 году. Объём заменённых теплотрасс в рамках этого договора за прошедший период — 270 км. Еще 26 км энергетики обновят в текущем году.

«Но самое главное, на что мы рассчитывали, — это снижение повреждаемости инфраструктуры. Уже сейчас мы констатируем, что она уменьшилась за период концессии более чем на 60%. Значит, у нас меньше ремонтов и отключений зимой», — подчеркнул глава Ижевска.