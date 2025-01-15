В Глазове толщина льда на городском пляже не позволит организовать купель для Крещенских купаний

Глазов. Удмуртия. В Глазове принято решение не организовывать купель для Крещенских купаний на городском пляже. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, толщина и структура льда не соответствует нормативам.

Толщину льда замерили 10 января, она варьируется на разной глубине от 17 до 21 см, тогда как требуется не менее 25 см. Кроме того, обнаружены полыньи до 50 см. Структура льда также не безопасна — рыхлая и водянистая.

«На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций специалисты МЧС предупредили, что к Крещенской ночи не завершится формирование льда безопасной толщины и рекомендовали не устанавливать купель. Городской штаб решение поддержал, - сообщает руководитель города», — сообщил глава Глазова Сергей Коновалов.

Напомним, ранее сообщилось, что в Удмуртии планируется организовать 54 купели. Врачи Удмуртии рассказали, кому лучше воздержаться от крещенских купаний.