Глазов. Удмуртия. Специалисты Чепецкого механического завода в Удмуртии разработали и квалифицировали новую технологию производства критически важных компонентов для атомной энергетики — каналов системы управления и защиты для российских АЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Изделие призвано обеспечить безопасную эксплуатацию реакторов большой мощности канальных (РБМК). В связи с продлением срока службы ряда российских энергоблоков такого типа, предприятие возобновило выпуск вновь востребованной продукции.

Именно в каналах размещаются датчики контроля и регулирующие стержни системы управления реакторов РБМК. Решение о продлении их эксплуатации принимается на основании комплексной экспертизы, проводимой ведущими российскими специалистами. Продление сроков эксплуатации — это общемировая практика, обеспечивающая экономическую эффективность и энергобезопасность.

Теперь на промплощадке ЧМЗ сосредоточен полный цикл изготовления каналов (ранее часть сборочных операций производилась на других предприятиях).

Отметим, что в настоящее время в России эксплуатируется семь реакторов РБМК в составе Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС. Ежегодно один энергоблок РБМК-1000 вырабатывает 6-8 млрд кВт*ч в зависимости от графика нагрузки.