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На нанесение горизонтальной дорожной разметки в Ижевске выделено 30 млн рублей

10:50, 26 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На нанесение горизонтальной дорожной разметки в Ижевске выделено 30 млн рублей
10:50, 26 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка
Фото: ИА «Сусанин»
233
0

Работы будут выполняться до 30 октября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика для нанесения горизонтальной разметки. Приём заявок уже окончен и сейчас идёт работа комиссии. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 30 млн рублей. Оплата будет производиться по факту выполненных работ. Нанесение разметки проведут с момента, когда это позволят погодные условия. Окончание работ по контракту — 30 октября 2024 года.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин сообщил, что нанесение разметки в Удмуртии начнётся с 1 июня.

10:50, 26 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка