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Кассационный суд оставил в силе решение о наложении штрафа за неоплаченную парковку в Ижевске

15:10, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Кассационный суд оставил в силе решение о наложении штрафа за неоплаченную парковку в Ижевске
15:10, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
283
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суды\n#платные парковки
Источник фото: ИА "Сусанин"
283
0

Нарушители с лета 2024 года требуют признать штраф в 2 000 рублей необоснованно суровым наказанием. 

Ижевск. Удмуртия. Шестой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Самаре, оставил в силе решение Верховного Суда Удмуртии о платности парковок. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Ижевчанин-заявитель просил отменить решения ВС УР от 13 июня 2024 года и апелляционное определение Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции от 15 октября 2024 года, направить дело на новое рассмотрение в Верховный Суд УР.

Представители главы Удмуртии и Госсовета республики и прокурор в своём заключении просили решение и определение оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения, ссылаясь на её необоснованность. 

Судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда так и поступила. Решение Верховного Суда УР от 13 июня 2024 года вступило в законную силу 15 октября 2024 года.

Напомним, суть претензии заключается в том, что двое горожан посчитали штраф за неоплаченную парковку в установленных местах слишком суровым наказанием.

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15:10, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
283
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суды\n#платные парковки