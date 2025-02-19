Ижевск. Удмуртия. Шестой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Самаре, оставил в силе решение Верховного Суда Удмуртии о платности парковок. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Ижевчанин-заявитель просил отменить решения ВС УР от 13 июня 2024 года и апелляционное определение Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции от 15 октября 2024 года, направить дело на новое рассмотрение в Верховный Суд УР.

Представители главы Удмуртии и Госсовета республики и прокурор в своём заключении просили решение и определение оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения, ссылаясь на её необоснованность.

Судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда так и поступила. Решение Верховного Суда УР от 13 июня 2024 года вступило в законную силу 15 октября 2024 года.

Напомним, суть претензии заключается в том, что двое горожан посчитали штраф за неоплаченную парковку в установленных местах слишком суровым наказанием.