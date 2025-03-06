Ижевск. Удмуртия. Проект «Единое парковочное пространство» в Ижевске работает с 1 февраля 2023 года. В администрации города подвели итоги его реализации за два года.

«На сегодня в Ижевске 1 326 парковочных мест. Все они расположены в центральном квадрате. 140 из них — места для инвалидов, которые мы создали и которых до введения платных парковок в Ижевске не было», — рассказала руководитель МКУ города Ижевска «Центр цифровых компетенций» Яна Агафонова.

Она отметила, что почти 80% платежей проходят через мобильные приложения. Также есть возможность оплатить парковку через интернет-портал, по SMS, через сервисы банков. Юрлица могут оплатить по квитанции.

«Один из удобных способов — абонемент, дающий безлимитное посещение платных парковок на один автомобиль на 30 дней, стоимость его 3 500 рублей. Очень популярен такой абонемент у предприятий и организаций, сотрудники которых имеют разъездной график работы. За полтора года было приобретено в Ижевске 1 072 абонемента», — отметила собеседник.

Яна Агафонова напомнила, что в Ижевске есть горожане, которым оплачивать платную парковку не нужно. Во-первых, это инвалиды, чьи машины зарегистрированы в федеральном реестре, они должны ставить свои машины под спецзнаками. Кроме того, за полтора года были зарегистрированы ещё 2 915 льготников — это многодетные семьи и владельцы электромобилей.

«Мы постоянно исследуем загруженность автомобильных дорог, проводим мониторинг востребованности платных машиномест на территории города. Можно сказать, что за последнее время благодаря внедрению проекта доступность парковок в центре города выросла на 30%. Кроме того, на 80% снизилось количество фактов длительного хранения личного автотранспорта вдоль дорог. Горожане начали более рационально пользоваться парковочным пространством», — сказала Яна Агафонова.

Также она сообщила, что есть просьбы от предприятий и организаций сделать платную парковку рядом со своими зданиями, потому что это увеличивает посещаемость учреждений. И сейчас обсуждается возможность расширения сети платных парковок в городе — они могут появиться около коммерческих организаций.

Яна Агафонова напомнила, что средства от платных парковок полностью поступают в местный бюджет. За 2024 год городская казна от оплаты парковок получила 17,6 млн рублей и еще 38,6 млн рублей собрали в виде штрафов за неоплату парковки. И с каждым месяцем ситуация меняется: оплаченных сессий становится больше, а выписанных штрафов — меньше.

Режим работы муниципальных платных парковок остаётся прежним — по будням с 08:00 до 20:00, в ночное время, в выходные и праздничные дни за пользование парковками плата не взимается.

Произвести оплату необходимо, если автомобиль стоял на парковке более 15 минут. При этом время бесплатного пребывания на парковках увеличено около образовательных учреждений — до 30 минут, около медицинских организаций — до 120 минут.

Вся информация о работе платных парковок размещена на интернет-портале izhparking.ru.