Ижевск. Удмуртия. Новый режим работы платных парковок у торговых центров Ижевска перенесли на 15 апреля 2025 года. Такое решение принял Госсовет Удмуртии на сессии 27 марта.

Напомним, ранее его планировалось запустить с 1 апреля. Сами правила устанавливают продлённый бесплатный период нахождения машин у ряда объектов. В частности, на платной парковке у ТЦ планировалось разрешить даром стоять первые 60 минут.

Теперь Госсовет УР уточняет критерии самого понятия «торговый центр» относительно таких парковок. Законодатели определили, что возможность бесплатного пользования платными парковками есть только на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям торговых центров (комплексов), исключив возможность бесплатного пользования платными парковками на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям административно-деловых центров.

К ТЦ решено отнести только встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные нежилые здания (строения, сооружения). Площадь самих таких ТЦ для понимания повысили с 1 000 кв. метров до 6 000 кв. метров.

Также Госсовет решил уточнить перечень организаций дополнительного образования, на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых они размещены, предусмотрена возможность бесплатного пользования платными парковками, предусмотрев, что такое право будет предоставлено на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых размещены только государственные или муниципальные организации дополнительного образования.