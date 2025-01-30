Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в результате технологического повреждения двух кабельных линий 6 кВ обесточен ряд объектов микрорайона Металлург. Об этом сообщает администрация города.

Для поиска места повреждения и проведения восстановительных работ направлены бригады энергетиков. Часть объектов переключена на резервные линии электроснабжения, параллельно для скорейшего запитывания потребителей направлены два генератора мощностью 160 кВт и 100 кВт, которые будут подключены до 15:30.

Ориентировочное время окончания восстановительных работ 30 января в 20:00. К работам привлечены 5 аварийных бригад Удмуртэнерго: 12 человек, 6 единиц техники.