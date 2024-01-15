В Воткинске определён перечень мест, где запрещён выгул животных

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске утверждается перечень запрещённых к выгулу животных мест. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В список вошли детские игровые и спортивные площадки, территории детсадов, школ, больниц, поликлиник и культурных учреждений.

Также в перечне оказались территории парков, скверов и мест отдыха горожан: Центральный городской сквер, сквер «Привокзальный», сквер «Садовникова», сквер Орджоникидзе-Дзержинского, сквер на улице Луначарского, сквер «Мелодии лета», парк «Победы», сквер «Владимира Высоцкого», парк «Времена года», сквер на улице Юбилейная, «Парк Чайковского», «Аленкин парк», места отдыха на набережной, Партизанский сквер.