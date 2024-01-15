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В Воткинске определён перечень мест, где запрещён выгул животных

13:50, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске определён перечень мест, где запрещён выгул животных
13:50, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#выгул животных
Фото: ИА «Сусанин»
171
0

В список вошли детские площадки, территории учреждений и общественные пространства. 

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске утверждается перечень запрещённых к выгулу животных мест. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В список вошли детские игровые и спортивные площадки, территории детсадов, школ, больниц, поликлиник и культурных учреждений. 

Также в перечне оказались территории парков, скверов и мест отдыха горожан: Центральный городской сквер, сквер «Привокзальный», сквер «Садовникова», сквер Орджоникидзе-Дзержинского, сквер на улице Луначарского, сквер «Мелодии лета», парк «Победы», сквер «Владимира Высоцкого», парк «Времена года», сквер на улице Юбилейная, «Парк Чайковского», «Аленкин парк», места отдыха на набережной, Партизанский сквер. 

13:50, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#выгул животных