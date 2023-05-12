Лучшего водителя трамвая выбрали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». За право носить это звание боролись 12 опытных сотрудников предприятия «ИжГорЭлектроТранс», ежедневно выводящих пассажирский подвижной состав на городские линии, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Подобные конкурсы в ИжГЭТ проводятся с 1977 года. Каждый четный год в мастерстве соревнуются водители троллейбусов, каждый нечетный – водители трамваев.

«Этот конкурс показывает профессионализм всего предприятия. Почти все подразделения включились в него. Вместе с вами готовились и ваши наставники, а также слесари, сотрудники службы эксплуатации, безопасности дорожного движения. Так и должно быть: на то, чтобы городской электротранспорт работал надежно и бесперебойно, трудится весь наш коллектив», — отметил в приветственном слове конкурсантам генеральный директор «ИжГЭТ» Андрей Батов.

Мастерство водителей на конкурсе оценивали по сумме теоретических знаний и практических навыков. Участникам необходимо было ответить на вопросы по устройству и эксплуатации подвижного состава, основам трудового законодательства и правилам дорожного движения.

В практической части конкурсанты демонстрировали навыки вождения и приемки вагона перед выездом на линию. Также в этом году в программу состязаний была включена новая номинация — оказание первой помощи пострадавшему.

Победители выбирались по наименьшей сумме штрафных баллов в каждом виде соревнований. В итоге определилась тройка лучших вагоновожатых 2023 года:

1 место – Олеся Крейда, водитель трамвая маршрута №10;

2 место – Вячеслав Абрамов, водитель трамвая маршрута №1;

3 место – Любовь Машкина, водитель трамвая маршрута №2.

Отметим, победительница состязания Олеся Крейда работает в ИжГЭТ с 2016 года и на предыдущем конкурсе была второй. Призеры и победители в номинациях получили подарки и денежные премии, также им повысят квалификацию на один разряд.