13 мая на Ижевском пруду вновь начнут ходить теплоходы

Рейсы выполняются от 10 человек.
Ижевск. Удмуртия. В субботу, 13 мая, на Ижевском пруду начнётся сезон навигации теплоходов. Об этом сообщили в соцсетях «Парки Ижевска.
Регулярные рейсы до Воложки будут курсировать по прежнему маршруту: пристань на Дерябина, 1а — причал Воскресенского — Соловьёвские дачи — Воложка — и обратно.
Расписание движения теплоходов:
09:00 — 11:00
12:00 — 14:00
15:00 — 17:00
18:00 — 20:00
Рейсы выполняются от 10 человек.
Актуальное расписание можно найти на сайте по ссылке.
Стоимость проезда в одну сторону:
- проезд одного взрослого пассажира — 180 рублей;
- дети от 7 до 14 лет (с 14 лет взрослый билет) — 90 рублей;
- дети до 7 лет — бесплатно;
- провоз одного места багажа — 180 рублей.