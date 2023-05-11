13 мая на Ижевском пруду вновь начнут ходить теплоходы

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 13 мая, на Ижевском пруду начнётся сезон навигации теплоходов. Об этом сообщили в соцсетях «Парки Ижевска.

Регулярные рейсы до Воложки будут курсировать по прежнему маршруту: пристань на Дерябина, 1а — причал Воскресенского — Соловьёвские дачи — Воложка — и обратно.

Расписание движения теплоходов:

09:00 — 11:00

12:00 — 14:00

15:00 — 17:00

18:00 — 20:00

Рейсы выполняются от 10 человек.

Актуальное расписание можно найти на сайте по ссылке.

Стоимость проезда в одну сторону:

- проезд одного взрослого пассажира — 180 рублей;

- дети от 7 до 14 лет (с 14 лет взрослый билет) — 90 рублей;

- дети до 7 лет — бесплатно;

- провоз одного места багажа — 180 рублей.