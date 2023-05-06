Историческую ограду у Нацбиблиотеки Удмуртии планируют восстановить до конца мая

Ижевск. Удмуртия. У Национальной библиотеки Удмуртии начали устанавливать историческую ограду. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-служба администрации города.

«Новые секции были отлиты на литейном производстве завода «Ижсталь» в конце 2022 года, при производстве использовались элементы старой ограды. Всего изготовлены 54 больших и 24 малых секции. Планируется завершить устройство ограждений в мае 2023 года», — говорится в сообщении.

Напомним, ограду демонтировали в июле 2021 года. После возмущения общественности глава Ижевска Олег Бекмеметьев заверил, что она будет реконструирована. Год спустя в администрации города «Сусанин» заверили, что силами ПАО «Ижсталь» по оригинальным фрагментам ограду восстановят в полном объёме и на средства самого завода. Датой сдачи в муниципалитете назвали День оружейника, 19 сентября 2022 года.

По состоянию дел на последний день сентября 2022 года на газоне установили лишь стилистически неуместный информационный стенд с «Планом эвакуации у памятника В. И. Ленину».

Как сообщила «Сусанину» архитектор и реставратор Нина Степанюк, на общественных началах, как заботящийся об историко-культурном наследии человек, сопровождающая «судьбу» исторической ограды, летом из администрации Ижевска ей предоставили чертежи будущего восстановления объекта на территории сквера у «Ленинки». После проведённой самостоятельной работы и консультации со специалистами-строителями, будущими исполнителями деталей и экспертами, член правления Союза архитекторов и Союза реставраторов Удмуртии нашла практическое строительное решение, которое удовлетворит все стороны с учётом уже выполненного благоустройства.

«Есть реальное решение к удовлетворению всех сторон. И ограду восстановить без искажения объёмов, и выдержать современные нормы благоустройства», — подчеркнула Нина Степанюк.

Но, по её словам, попытки выйти на связь с ответственными за благоустройство сотрудниками городской администрации не увенчались успехом. Судя по размеченным участкам в одном из палисадников, ограду будут устанавливать не на бортовые камни, а по внутренне стороне — на газоне. Нина Степанюк выразила надежду, что ограду восстановят в прежнем виде по всему периметру двух палисадников, а не только с «фасадной» стороны вдоль улицы Советской.

На вопрос об источнике финансирования отливки новой ограды — городской бюджет или средства «Ижстали» — городская администрация ответа не дала.