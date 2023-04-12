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В парке Кирова в Ижевске появится арка в виде костей динозавра

15:15, 12 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В парке Кирова в Ижевске появится арка в виде костей динозавра
15:15, 12 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
140
0
#Ижевск\n#Парк Кирова\n#динозавры
Фото: https://vk.com/parkiizhevska
140
0

Детям готовят площадку для палеонтологических раскопок.

Ижевск. Удмуртия. В парке имени Кирова в Ижевске продолжается строительство «Динополиса». Как сообщили в «Парках Ижевска», скоро дети и взрослые смогут окунуться в мир доисторической жизни, где главными героями были динозавры.

Входная группа в парк будет достигать в высоту 7,5 метра. По пути в парк гостям предстоит пройти через арку из «костей» динозавров высотой 2,2 метра. Такая же арка будет и на детской площадке.

Также каждый желающий сможет почувствовать себя палеонтологом. В «Динополисе» устанавливают заготовки для палеонтологических раскопок в виде небольших плит. Они будут зарыты в песочнице на детской площадке, и раскапывать их будут сами дети.

15:15, 12 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
140
0
#Ижевск\n#Парк Кирова\n#динозавры