В парке Кирова в Ижевске появится арка в виде костей динозавра

Ижевск. Удмуртия. В парке имени Кирова в Ижевске продолжается строительство «Динополиса». Как сообщили в «Парках Ижевска», скоро дети и взрослые смогут окунуться в мир доисторической жизни, где главными героями были динозавры.

Входная группа в парк будет достигать в высоту 7,5 метра. По пути в парк гостям предстоит пройти через арку из «костей» динозавров высотой 2,2 метра. Такая же арка будет и на детской площадке.

Также каждый желающий сможет почувствовать себя палеонтологом. В «Динополисе» устанавливают заготовки для палеонтологических раскопок в виде небольших плит. Они будут зарыты в песочнице на детской площадке, и раскапывать их будут сами дети.