Нанесение дорожной разметки в Ижевске начнётся во второй половине апреля

Ижевск. Удмуртия. Дорожную разметку в Ижевске планируют начать наносить во второй половине апреля, когда ночные температуры будут не ниже +10 градусов Цельсия. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в комментариях ТГ-канала главы Удмуртии Александра Бречалова.

По данным, размещённым на сайте Госзакупок, на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Ижевска в 2023 году для нужд МУП «ДРЭУ» планируют выделить 23 381 493 рубля 76 копеек. Такова начальная цена объекта закупок. Окончание подачи заявок — 7 апреля.

Из размещённых документов следует, что с момента заключения договора разметка должна появиться до 8 мая 2023 года на центральных автодорогах в границах улиц Удмуртская — Кирова — Максима Горького — Карла Либкнехта, также должны появиться пешеходные переходы на автодорогах общего пользования всего Ижевска.

До 1 июня 2023 года разметка должна будет появиться на остальных автодорогах общего пользования Ижевска.

До 30 ноября 2023 года — дорожная разметка по письмам-заказам.

Отметим, что пластиковая разметка, наносимая по предписаниям, появится на улицах Удмуртской и Пушкинской, на переулке Северном, а также на проезде от автодороги «Ижевск — Сарапул» до микрорайона Совхоз Медведево.