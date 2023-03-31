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На окружной дороге Ижевска дорожники залатали ямы

17:37, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На окружной дороге Ижевска дорожники залатали ямы
17:37, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямы\n#ремонт дорог
Фото: vk.com/a.gorbachevv
233
0

Ижевчане и жители Завьялово жаловались на этот объект.

Ижевск. Удмуртия. Дорожники устранили ямы на объездной Ижевска. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

На объекте большой трафик, так как с дороги можно выехать на федеральную трассу, Якшур-Бодьинский тракт и повернуть в Воткинск. Ежедневно по ней проезжает 17 тыс. машин. 

На ямы, образовавшиеся на Орловском кольце, часто жаловались жители Ижевска и Завьяловского района. В результате ремонтные работы на объекте провели 31 марта. Дорожники очистили асфальт, фрезеровали дефекты, а также залатали ямы литым асфальтом. 

17:37, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямы\n#ремонт дорог