На окружной дороге Ижевска дорожники залатали ямы

Ижевск. Удмуртия. Дорожники устранили ямы на объездной Ижевска. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На объекте большой трафик, так как с дороги можно выехать на федеральную трассу, Якшур-Бодьинский тракт и повернуть в Воткинск. Ежедневно по ней проезжает 17 тыс. машин.

На ямы, образовавшиеся на Орловском кольце, часто жаловались жители Ижевска и Завьяловского района. В результате ремонтные работы на объекте провели 31 марта. Дорожники очистили асфальт, фрезеровали дефекты, а также залатали ямы литым асфальтом.