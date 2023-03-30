Главой Можги избрали Эрика Уразова

Можга. Удмуртия. Новым главой Можги стал Эрик Уразов. Тайное голосование состоялось 30 марта на очередной сессии Гордумы, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, депутатам предстояло выбирать из двух кандидатов — и. о. главы Можги Эрика Уразова и директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в Воткинске Олега Бердышева. В результате Эрик Уразов получил поддержку 24 депутатов и единогласно избран главой Можги.

Ранее в своей программе, представленной на конкурс, Эрик Уразов основными проблемами социально-экономического развития Можги назвал: инфраструктурные, указав, что 66% дорог находятся в ненормативном состоянии, физический износ сетей водоснабжения превышает 80%, теплоснабжения — 75%; качество и уровень жизни; социальные проблемы — доступность медицинского обслуживания, переселение граждан из помещений, признанных непригодными.

Для решения этих проблем Уразов предложил в своей программе усовершенствовать организационно-управленческие структуры администрации города, выстроить работу органов власти по принципам открытости и доступности, обеспечив максимальный уровень вовлечения населения; обеспечить достижение целевых показателей по «Майским Указам Президента»; обратить особое внимание на обсуждение проблем, предложения и замечания в социальных сетях и другое.

Олег Бердышев в программе развития города основные акценты сделал на проблемах кадрового голода, дефиците бюджета и высоком уровне заболеваемости среди жителей.

Напомним, Эрик Уразов стал исполнять обязанности главы Можги в феврале 2023 года, когда с поста ушел Михаил Трофимов.

Стоит отметить, что в 2018 году Уразов уже претендовал на пост мэра Можги, однако в финальный тур он не прошел.