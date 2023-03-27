Массивный барабан для котла ТЭЦ-2 прибыл в Ижевск из Таганрога

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск железной дорогой прибыл массивный объект — барабан стационарного котла для ТЭЦ-2. Как сообщает в ТГ-канале Удмуртский филиал компании «Т Плюс», барабан весит около 100 тонн, является элементом котлоагрегата, прибыл в столицу Удмуртии с завода-изготовителя в Таганроге.

На данный момент это самый крупногабаритный, неразборный элемент основного оборудования, доставленного в Ижевск, предназначенного для замены старых агрегатов четвёртого энергоблока ТЭЦ-2. Его модернизация ведётся на теплоэлектростанции в рамках правительственной программы ДПМ-2 (договор о поставке мощности).

В ближайшие дни крупногабаритный объект тралами перевезут с железнодорожной станции «Позимь» на Ижевскую ТЭЦ-2. Во время проезда по улицам города дорожное движение будут временно перекрывать.

Отметим, что подобные барабаны предназначены для сбора и раздачи рабочего тела, для отделения пара от воды, очистки пара, обеспечения запаса воды в котле. К барабану котла присоединяются кипятильные и опускные трубы, питательные трубы, предохранительные устройства и контрольно-измерительные приборы. Внутри барабана котла размещаются сепарационные устройства.