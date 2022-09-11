В Удмуртии в 2022 году благоустроили более 100 дворов и общественных пространств

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2022 год благоустроили 116 общественных пространств и дворов. Всего же в планах на этот год — 166 объектов, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. «Считаю, что «Формирование комфортной городской среды» – это самая результативная программа нацпроекта, – отметил исполняющий обязанности министра строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов.

Напомним, что в рамках голосования жители сами выбирают, какому пространству в первую очередь необходим ремонт. Так, например, активно продолжают благоустраивать Центральную площадь Ижевска: возведены подпорные стенки, рабочие приступили к строительству лестниц.

Проект «Сердце Можги», ставший победителем всероссийского конкурса малых городов, выполнен на 90%. Удмуртия получила на него 70 млн рублей, дополнительно одобрено еще 48 млн рублей.

В 2023 году приступят к благоустройству «Культурного квартала» в Глазове, который также стал победителем в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Возле «Глазов Арены» будет построена площадь Побед, рядом с Детским домом культуры расположится сад Скульптур.