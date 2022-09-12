В администрации Октябрьского района Ижевска рассказали о планах по ремонту набережной

Ижевск. Удмуртия. В администрации Октябрьского района Ижевска ответили на запрос «Сусанина» о причинах разрушений на городской набережной и планах по ремонту. Напомним, в соцсетях жители жаловались на состояние места отдыха и делились фотографиями.

В районе отметили, что ремонт набережной проводился в 2010 году. Текущее состояние объекта «является следствием естественного износа конструкций, требующее ремонта», — сообщили «Сусанину».

В рамках муниципального контракта подрядчик устраняет аварийные дефекты, однако этого недостаточно — объемы, предусмотренные контрактом, не перекрывают потребностей ремонта.

В настоящее время Служба городского строительства проводит техобслуживание конструкций. После завершения работ и определения состояния объекта будет решаться вопрос о составлении проектно-сметной документации до проведения капремонта.