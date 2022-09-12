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В администрации Октябрьского района Ижевска рассказали о планах по ремонту набережной

11:30, 12 сентября, 2022
Анна Торхова
В администрации Октябрьского района Ижевска рассказали о планах по ремонту набережной
11:30, 12 сентября, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная\n#Набережная Ижевского пруда\n#ремонт\n#реконструкция
Фото: ИА «Сусанин»
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Последний раз реконструкцию проводили 12 лет назад.

Ижевск. Удмуртия. В администрации Октябрьского района Ижевска ответили на запрос «Сусанина» о причинах разрушений на городской набережной и планах по ремонту. Напомним, в соцсетях жители жаловались на состояние места отдыха и делились фотографиями.

В районе отметили, что ремонт набережной проводился в 2010 году. Текущее состояние объекта «является следствием естественного износа конструкций, требующее ремонта», — сообщили «Сусанину».

В рамках муниципального контракта подрядчик устраняет аварийные дефекты, однако этого недостаточно — объемы, предусмотренные контрактом, не перекрывают потребностей ремонта.

В настоящее время Служба городского строительства проводит техобслуживание конструкций. После завершения работ и определения состояния объекта будет решаться вопрос о составлении проектно-сметной документации до проведения капремонта.

11:30, 12 сентября, 2022
Анна Торхова
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная\n#Набережная Ижевского пруда\n#ремонт\n#реконструкция