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В Ижевске завершили первый этап реконструкции привокзальной площади

16:55, 07 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
В Ижевске завершили первый этап реконструкции привокзальной площади
16:55, 07 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#вокзал\n#РЖД\n#благоустройство\n#ремонт
Фото: пресс-служба Горьковской железной дороги филиала ОАО «РЖД»
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Стартовали работы по благоустройству другой части территории.

Ижевск. Удмуртия. На привокзальной площади Ижевского вокзала строители закончили первый этап работ. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги филиала ОАО «РЖД».

Специалисты отремонтировали тротуары, пешеходную зону у главного здания, въезд на привокзальную территорию и автомобильную парковку. Также на площади уложили брусчатку, тактильные наземные указатели, оборудовали специальные съезды для маломобильных пассажиров и организовали место для остановки междугородних автобусов.

На привокзальной площади подключили систему освещения, оборудовали новую ливневую канализацию, на газонах появился новый грунт и озеленение. Саженцы лип и взрослые деревья, которые были высажены ранее, не пострадали.

Сейчас стартовал второй этап обновления привокзальной территории со стороны улицы Гагарина. У здания пригородного вокзала и памятника Петру Чайковскому на заездах и парковке заменят асфальт, оборудуют съезды с тротуаров, установят новую ливневку и светильники. Для пешеходов уложат тактильные указатели, отремонтируют пандусы и лестницы.

Полное обновление привокзальной территории планируется завершить до конца 2022 года. В настоящее время вокзал обслуживает пассажиров в обычном режиме.

Напомним, что ремонт, стартовавший в 2021 году, планировалось завершить в августе 2022 года.

16:55, 07 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вокзал\n#РЖД\n#благоустройство\n#ремонт