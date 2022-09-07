В Ижевске завершили первый этап реконструкции привокзальной площади

Ижевск. Удмуртия. На привокзальной площади Ижевского вокзала строители закончили первый этап работ. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги филиала ОАО «РЖД».

Специалисты отремонтировали тротуары, пешеходную зону у главного здания, въезд на привокзальную территорию и автомобильную парковку. Также на площади уложили брусчатку, тактильные наземные указатели, оборудовали специальные съезды для маломобильных пассажиров и организовали место для остановки междугородних автобусов.

На привокзальной площади подключили систему освещения, оборудовали новую ливневую канализацию, на газонах появился новый грунт и озеленение. Саженцы лип и взрослые деревья, которые были высажены ранее, не пострадали.

Сейчас стартовал второй этап обновления привокзальной территории со стороны улицы Гагарина. У здания пригородного вокзала и памятника Петру Чайковскому на заездах и парковке заменят асфальт, оборудуют съезды с тротуаров, установят новую ливневку и светильники. Для пешеходов уложат тактильные указатели, отремонтируют пандусы и лестницы.

Полное обновление привокзальной территории планируется завершить до конца 2022 года. В настоящее время вокзал обслуживает пассажиров в обычном режиме.

Напомним, что ремонт, стартовавший в 2021 году, планировалось завершить в августе 2022 года.