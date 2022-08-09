Рабочие завершили благоустройство «Поруковской поляны» в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле строители закончили благоустраивать «Поруковскую поляну», которая является местом массового отдыха. Об этом сообщил глава Сарапула Виктор Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2020 году жители микрорайона Элеконд выиграли региональный конкурс «Наша инициатива» и получили финансирование из бюджета республики. На эти деньги в 2021 году на «Поруковской поляне» организовали освещение, установили спортивные сооружения, детский игровой комплекс, скамьи и урны. Также строители заасфальтировали тротуар, ведущий к поляне.

В текущем году работы продолжились. Подрядчик положил асфальт по периметру поляны, установил дополнительные детские игровые площадки, уличные тренажеры, скамьи и урны.

На реализацию проекта ушло более 3 млн рублей. Во время благоустройства «Поруковской поляны» большую поддержку оказывал завод «Элеконд».