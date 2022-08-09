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В Ижевске стартовал конкурс на лучший проект уличной скульптуры

13:40, 09 августа, 2022
Екатерина Сентемова
В Ижевске стартовал конкурс на лучший проект уличной скульптуры
13:40, 09 августа, 2022
Екатерина Сентемова
157
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#город\n#скульптура\n#конкурс\n#проект\n#победители
Фото: vk.com/shtab.er_18
157
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Победители сами создадут свой арт-объект и установят его в центре города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 августа начался конкурс на лучший проект уличной скульптуры «АРТ-сквЕР». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Конкурс организует Штаб общественной поддержки, рядом с которым и будут стоять арт-объекты. Планируется, что они станут точкой притяжения для жителей и гостей города. 

Участвовать в конкурсе могут члены молодежных и общественных организаций Удмуртии, сектор НКО, архитекторы, художники, скульпторы и дизайнеры. Заявки на конкурс подаются онлайн со 2 по 15 августа по ссылке.

По результатам онлайн-голосования будет выбрано 3 лучших эскиза. Победители получит сертификаты на сумму от 10 до 30 тыс. рублей и с 29 августа по 14 сентября изготовят свои скульптуры. 

Узнать больше информации можно на странице Штаба в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 8 (3412) 232-800. 

13:40, 09 августа, 2022
Екатерина Сентемова
157
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#город\n#скульптура\n#конкурс\n#проект\n#победители