Санаторий «Строитель» в Ижевске сдаётся в аренду за 21 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал аукцион на право заключения договора аренды санатория-профилактория «Строитель». Соответствующий лот размещён в системе ГИС Торги.

Санаторий находится в федеральной собственности. Хозяйственное ведение закреплено за «ГВСУ № 4».

Начальная цена лота составляет 21 060 000 рублей, шаг аукциона — 1 053 000 рублей. Размер задатка 500 000 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 августа. Торги запланированы на 7 сентября 2022 года.

В лот входит здание профилактория «Строитель», лечебно-диагностический корпус, три нежилых помещения, скважина глубиной 1050,7 м с надкаптажным зданием, артезианская скважина на 150 м.

Срок действия договора составит 5 лет. Возможна субаренда.