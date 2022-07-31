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Подземный переход около УдГУ в Ижевске во время ремонта будет открыт для пешеходов

14:16, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
Подземный переход около УдГУ в Ижевске во время ремонта будет открыт для пешеходов
14:16, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
43
0
#Ижевск\n#УдГУ\n#пешеходный переход\n#ремонт
Фото: ИА "Сусанин"
43
0

Возможны кратковременные перекрытия тоннеля.

Ижевск. Удмуртия. На время ремонта подземного перехода возле Удмуртского госуниверситета в Ижевске один из пролетов будет открыт для пешеходов. Полное перекрытие тоннеля возможно на непродолжительное время. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, с 28 июля начался демонтаж конструкций подземного перехода на улице Удмуртской, расположенного между первым и вторым корпусами УдГУ. Объект был сдан в эксплуатацию более 40 лет назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил муниципальным властям задачу провести реконструкцию перехода в срок до 27 августа.

На ремонт «студенческой подземки» на Удмуртской из городского бюджета выделено более 19 млн рублей. Строители обещают провести работы без полного перекрытия перехода, в случае необходимости пешеходы смогут пересечь проезжую часть согласно сигналам временного светофора.

14:16, 31 июля, 2022
Андрей Поносов
43
0
#Ижевск\n#УдГУ\n#пешеходный переход\n#ремонт