Подземный переход около УдГУ в Ижевске во время ремонта будет открыт для пешеходов

Ижевск. Удмуртия. На время ремонта подземного перехода возле Удмуртского госуниверситета в Ижевске один из пролетов будет открыт для пешеходов. Полное перекрытие тоннеля возможно на непродолжительное время. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, с 28 июля начался демонтаж конструкций подземного перехода на улице Удмуртской, расположенного между первым и вторым корпусами УдГУ. Объект был сдан в эксплуатацию более 40 лет назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил муниципальным властям задачу провести реконструкцию перехода в срок до 27 августа.

На ремонт «студенческой подземки» на Удмуртской из городского бюджета выделено более 19 млн рублей. Строители обещают провести работы без полного перекрытия перехода, в случае необходимости пешеходы смогут пересечь проезжую часть согласно сигналам временного светофора.