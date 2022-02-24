Из-за резкого похолодания на дорогах Удмуртии ожидается гололедица

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие дни в Удмуртии температура воздуха резко понизится. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртской Республики со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ночью столбики термометра будут показывать до -10 градусов по Цельсию. В связи с этим на дорогах региона появится гололедица.

Чтобы уменьшить скользкость, на дорожных предприятиях запасено почти 15 тыс. т противогололедных материалов. В ближайшие сутки на обработку региональных трасс выедут около 300 единиц техники.

Пешеходов и водителей просят быть внимательными. Автомобилистам рекомендуют более плавно управлять машиной на скользкой дороге и избегать резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении.

При возможности, жителей региона просят сократить количество поездок на личном транспорте на дальние расстояния.