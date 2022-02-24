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Из-за резкого похолодания на дорогах Удмуртии ожидается гололедица

14:30, 24 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Из-за резкого похолодания на дорогах Удмуртии ожидается гололедица
14:30, 24 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
496
0
#Удмуртия\n#дороги\n#гололедица\n#температура воздуха\n#похолодание
Фото: pixabay.com
496
0

Обрабатывать региональные трассы будут около 300 единиц техники.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие дни в Удмуртии температура воздуха резко понизится. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртской Республики со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ночью столбики термометра будут показывать до -10 градусов по Цельсию. В связи с этим на дорогах региона появится гололедица.

Чтобы уменьшить скользкость, на дорожных предприятиях запасено почти 15 тыс. т противогололедных материалов. В ближайшие сутки на обработку региональных трасс выедут около 300 единиц техники.

Пешеходов и водителей просят быть внимательными. Автомобилистам рекомендуют более плавно управлять машиной на скользкой дороге и избегать резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении.

При возможности, жителей региона просят сократить количество поездок на личном транспорте на дальние расстояния.

14:30, 24 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
496
0
#Удмуртия\n#дороги\n#гололедица\n#температура воздуха\n#похолодание