В 2022 году на благоустройство дворов и общественных пространств Удмуртии выделят 415 млн рублей

На эти деньги планируется обновить 165 территорий.

Ижевск. Удмуртия. На благоустройство дворов и общественных пространств Удмуртии в 2022 году направят 415 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

С 2019 года в республике обновили 823 двора и 394 общественных пространства. В 2021 году работы выполнены в 83 дворах и на 97 общественных пространствах. Еще на 6 территориях осталось привезти и установить нужное оборудование.

В 2022 году планируется благоустроить 75 дворов и 90 общественных пространств. Муниципальные образования уже начали подготовку и заключили контракты с подрядными организациями на благоустройство 103 территорий. Еще 16 объектов находятся в торгах.

Под конец года в Глазове, Сарапуле и Воткинске реализовали сразу 3 проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов. Благодаря их победам на благоустройство общественных пространств прибавилось 250 млн рублей из федерального бюджета. Все эти проекты уже воплощены в жизнь. В 2022 году планируется реализовать еще один проект-победитель в Можге.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов заявил, что в новом году в конкурсе может поучаствовать Камбарка. Теперь Минстрой Удмуртии должен проконтролировать вопрос проработки концепции благоустройства территории этого города. Также в 2022 году в конкурсе планирует участвовать и Глазов.