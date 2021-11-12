На центральной площади Ижевска завершили еще один этап реконструкции

На работы по благоустройству эспланады потратили 53 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтировали часть эспланады на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

12 ноября 2021 года комиссия проверила результат реконструкции участка Центральной площади. Качество работ оценивали представители муниципалитета Ижевска, администрации Октябрьского района, Службы городского строительства, подрядной организации,

Благоустройство пространства проходило в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В 2021 году ремонтные работы проводились на участке эспланады от улицы Карла Маркса до улицы Красной. Строители уложили новое покрытие из тротуарных и гранитных плит, сделали водоотведение и отделку подпорных стен, установили арт-объекты и малые архитектурные формы. Также была заменена система наружного электроосвещения и смонтированы 77 новых светильников. Для детей появилась современная площадка с прорезиненным покрытием, горками и батутами.

В сентябре и октябре текущего года территорию, общей площадью почти 3 тыс. кв. м озеленили: высадили 59 новых деревьев, кустарники, обустроили клумбы, газоны и цветники.

Стоимость всех работ составила 53 млн рублей.

В планах 2022 года продолжить обновление эспланады от улицы Красной до улицы Максима Горького. На проект потратят 69 млн рублей. В настоящий момент проходит конкурс на определение подрядчика.

Напомним, что изначально планировалось закончить строительные работы до конца августа 2021 года. Потом сроки сдвинули до середины октября, а приемку работ перенесли на начало ноября.