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В Ижевске на стене дома появился рисунок Надежды Дуровой

13:00, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске на стене дома появился рисунок Надежды Дуровой
13:00, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
286
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#граффити
Фото: ИА "Сусанин"
286
0

Иллюстрацию наклеили на улице Ленина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на фасаде дома на улице Ленина, 76 наклеили портрет Надежды Дуровой. Об этом сообщает арт-группа Явь в соцсети «ВКонтакте».

Дурова Надежда Андреевна (1783-1866) — кавалерист-девица, офицер Русской императорской армии, участница Отечественной войны 1812 года.

Она стала одной из первых женщин, которые посвятили себя военному делу. Надежда Дурова служила в царской армии под именем Александра Васильевича Дурова, но когда военные узнали, что Надежда на самом деле женщина, отвезли ее к императору Александру I. Он восхитился ее мужеством и храбростью, вручил Георгиевский крест, перевел ее в элитный Мариупольский полк и разрешил представляться под именем Александра Андреевича Александрова.

После отставки женщина увлекалась писательством и создала книгу «Записки Кавалерист-девицы».

В детстве она проживала в имении своего отца в Сарапульском уезде Вятской губернии.

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13:00, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
286
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#граффити
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