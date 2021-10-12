В Ижевске на стене дома появился рисунок Надежды Дуровой

Иллюстрацию наклеили на улице Ленина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на фасаде дома на улице Ленина, 76 наклеили портрет Надежды Дуровой. Об этом сообщает арт-группа Явь в соцсети «ВКонтакте».

Дурова Надежда Андреевна (1783-1866) — кавалерист-девица, офицер Русской императорской армии, участница Отечественной войны 1812 года.

Она стала одной из первых женщин, которые посвятили себя военному делу. Надежда Дурова служила в царской армии под именем Александра Васильевича Дурова, но когда военные узнали, что Надежда на самом деле женщина, отвезли ее к императору Александру I. Он восхитился ее мужеством и храбростью, вручил Георгиевский крест, перевел ее в элитный Мариупольский полк и разрешил представляться под именем Александра Андреевича Александрова.

После отставки женщина увлекалась писательством и создала книгу «Записки Кавалерист-девицы».

В детстве она проживала в имении своего отца в Сарапульском уезде Вятской губернии.



