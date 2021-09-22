Дорожники заканчивают ремонт дороги на улице Мельникова в Сарапуле

Благодаря экономии, получилось направить оставшиеся деньги на ремонт части дороги, которая ведет к школе №2.

Сарапул. Удмуртия. Рабочая комиссия проверила ремонт дороги и тротуаров на улице Мельникова в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Работы на объекте велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники обновили 560 м дорожного полотна и отремонтировали тротуары вдоль проезжей части. На проекте получилось сэкономить, и эти деньги направили на ремонт 150 м дороги, ведущей к школе № 2. Общая протяженность обновленного полотна на объекте составила 710 м.

Новый асфальтобетон на автодороге уложили в два слоя и установили бордюрные камни. Вдоль проезжей части появились парковочные карманы. На данный момент отремонтировано почти 800 м тротуаров.

Ранее пешеходные дорожки были только около жилых домов, теперь они расположены на протяжение всей улицы.

Осталось уложить искусственные дорожные неровности, в том числе и у детского сада №12 «Родничок», и установить необходимые дорожные знаки.

Также будут решены вопросы по водоотведению, установлены поручни на лестнице в конце улицы. К моменту приемки объекта все замечания должны быть устранены.