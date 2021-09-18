В Ягуле завершился ремонт 900-метрового участка дороги в рамках федеральной программы

На объекте уложено 2 слоя асфальта.

Ижевск. Удмуртия. Дорожные работы завершились на 886-метровом участке улицы Сельской-улицы Полевой в селе Ягул под Ижевском. Для проверки качества выполненных работ на объект выехала приёмочная комиссия в составе администрации Завьяловского района, подрядной организации ООО «РДК», независимого стройконтроля, сотрудников Госавтоинспекции и общественников. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), инициированного президентом России Владимиром Путиным. На объекте уложили двойной слой асфальтобетона, обновили водопропускные трубы, также рабочие отсыпали и укрепили щебнем обочины, установили дорожные знаки и искусственные неровности.

Помимо ремонта непосредственно самой проезжей части, был обустроен новый тротуар, протяжённостью 910 метров. На строительство пешеходных дорожек ушло около двух недель.

«То, что здесь было до ремонта дороги, не сравнится с реальной ситуацией. Местные жители в восторге. Автодорогу села Ягул теперь можно назвать одной из лучших дорог в районах Удмуртской Республики. По существующему техническому заданию все работы подрядчиком выполнены», - рассказал активист ОНФ в Удмуртской Республике Игорь Чепкасов.