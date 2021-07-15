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Движение по улице Нижней в Ижевске ограничат до сентября из-за ремонта труб

09:40, 15 июля, 2021
Юрий Абашев
Движение по улице Нижней в Ижевске ограничат до сентября из-за ремонта труб
09:40, 15 июля, 2021
Юрий Абашев
990
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#горячая вода\n#ремонты
Фото: ИА «СУСАНИН»
990
0

Теплосети проложили здесь в 1970 году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 15 июля ограничат движение по улице Нижней. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы продлятся до конца сентября текущего года. В планах у энергетиков обновление 1 км магистральных труб диаметром 500 мм. Движение ограничат на участке от дома № 18 до улицы 2-я Подлесная.

По окончанию ремонта надёжность теплоснабжения улучшится в 300 домах и социальных объектах.

Магистральную сеть проложили здесь в 1970 году. Это одна из основных тепловых артерий, питающих Металлург от ТЭЦ-1. На сегодняшний день инфраструктура полностью исчерпала запас прочности. Замена магистральной сети позволит служить ей ещё 10-15 лет.

Отключения горячей воды будут осуществлять поэтапно и по ходу ремонта. Перерывы в подаче ресурса сделают минимальными — до 10 дней. Однако часть домов останется без горячей воды на всё время работ ввиду отсутствия возможности организовать временную схему доставки ГВС.

09:40, 15 июля, 2021
Юрий Абашев
990
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#горячая вода\n#ремонты