Жители Ижевска до 19 июня могут обменять прочитанные книги

Но они должны быть в хорошем состоянии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит книгообмен. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 15 по 19 июня в Штабе городских проектов «ЛИФТ» горожане могут сдать ненужные прочитанные или неинтересные для себя книги и получить купоны. 19 июня с 11:00 до 17:30 на улице Пушкинской, 216 они смогут «обналичить» купоны и забрать понравившиеся экземпляры себе.

Благодаря такой акции люди дарят книгам новую жизнь и помогают себе и другим читателям пополнить свою библиотеку, не тратя дополнительные средства.

Для участия в книгообмене есть несколько правил:

- книга должна быть в хорошем состоянии: не разрисована, не порвана и не растрепана;

- издана после 2010 года;

- принимается любой жанр кроме учебной литературы (учебники, пособия для студентов вузов и другие);

- количество книг на обмен не ограничено, но забрать можно будет столько же, сколько принес;

- если количество принесенных книг превышает число взятых, то оставшиеся книги можно будет забрать на следующем книгообмене.