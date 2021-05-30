Жителям Удмуртии остались считанные часы, чтобы проголосовать за новые скверы и парки

Объекты для культурного отдыха появятся в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске, Можге, Игре и Уве.



Ижевск. Удмуртия. Организаторы голосования за скверы и парки в Удмуртии напоминают: 30 мая – последний день, когда жители региона могут принять в нем участие. По результатам опроса, новые объекты для культурного отдыха появятся в 2022 году в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске, Можге, Игре и Уве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Суть проекта заключается в том, что жителям населенных пунктов дается возможность самим выбрать, какие общественные пространства более всего нуждаются в благоустройстве.

По предварительным данным, в Удмуртии в голосовании приняли участие уже более 64 тыс. человек. 9 июня Минстрой России объявит, какие территории станут новыми парками и скверами, либо подвергнутся реконструкции.

Отдать свой голос за то или иное общественное пространство в своем городе или поселке может любой житель старше 14 лет на сайте 18.gorodsreda.ru. Голосование завершится в полночь.

Кроме того, пункты для голосования организованы в торгово-развлекательных центрах и парках. В Удмуртии в них работают 150 волонтеров, прошедших специальное обучение. В частности, в Ижевске действует 16 точек работы добровольцев.

Кстати, в 2020 году на таком же голосовании ижевчане отдали большинство голосов за благоустройство территории у Дворца детского (юношеского) творчества. В целом по региону будет преобразовано 40 общественных пространств.