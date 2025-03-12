Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в епархиальном управлении прошло заседание Епархиального совета. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии в своих соцсетях.

На совете утвердили учреждение комиссии по иконописи в Ижевской епархии.

«Комиссия будет заниматься экспертизой иконописных эскизов, оценкой соответствия традициям православной иконографии и выработкой рекомендаций при создании и утверждении иконописных образов новопрославленных святых и иных новых иконографических решений, а также содействием развитию иконописного искусства и его популяризации», – говорится в сообщении.

Кроме этого, на совете обсуждались вопросы текущей церковной жизни и определялась повестка следующего епархиального собрания.