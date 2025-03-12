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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртия появится комиссия по иконописи Ижевской епархии

18:03, 12 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртия появится комиссия по иконописи Ижевской епархии
18:03, 12 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
29
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#епархия\n#митрополит Викторин\n#иконы
Источник фото: пресс-служба Ижевской епархии
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Она займется экспертизой иконописных эскизов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в епархиальном управлении прошло заседание Епархиального совета. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии в своих соцсетях.

На совете утвердили учреждение комиссии по иконописи в Ижевской епархии.

«Комиссия будет заниматься экспертизой иконописных эскизов, оценкой соответствия традициям православной иконографии и выработкой рекомендаций при создании и утверждении иконописных образов новопрославленных святых и иных новых иконографических решений, а также содействием развитию иконописного искусства и его популяризации», – говорится в сообщении.

Кроме этого, на совете обсуждались вопросы текущей церковной жизни и определялась повестка следующего епархиального собрания.

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18:03, 12 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
29
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#епархия\n#митрополит Викторин\n#иконы