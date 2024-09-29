Проект традиционного воспитания девушек стартовал в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось открытие проекта «Традиционное воспитание девушек 5-9 классов в общеобразовательных организациях». Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

С приветственными словами перед ученицами, родителями и педагогами выступили правящий архиерей, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель реготделения «Союза женщин России» Елена Дербилова и замглавы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

Сообщается, что все они единогласно выразили благодарность организаторам и участникам проекта, обозначили всестороннюю поддержку инициативы и выразили надежду на её развитие и масштабирование по всему региону и за его пределами.

В торжественной обстановке всем девушкам были вручены брошки в форме буквы «Д». Это элемент формы, который будет создавать дополнительный образ элегантности и женственности. Значение вензеля в релизе не расшифровывается.

Напомним, что программа дополнительного обучения для классов девочек состоит из двух смысловых направлений. Первое познакомит учениц с правилами поведения, традиционными ценностями, родным краем. Второе направление призвано приучить девочек к труду, привьёт умение разбираться в искусстве и моде, быть хозяйками, красиво двигаться и одеваться, составлять композиции из цветов и мозаики. Проект включает 9 предметов дополнительного образования.