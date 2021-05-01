Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска могут включить в майские праздники

Всё будет зависеть от погоды.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска произошел тестовый запуск светомузыкального фонтана у театра оперы и балета. Работу систем специалисты проверили 30 апреля.



По словам начальника производственного отдела МУП «Спецдомоуправление» Антона Колчанова, несмотря на холодную зиму, верхний водопровод не промёрз и фонтан готов к работе.



«Он будет работать с 10:00 и до 23:00. Светомузыкальное шоу будет включаться с 20:00 до 22:00. Подсветка включается по заходу солнца и выключается вместе с фонтаном», - рассказал Колчанов.



В администрации Ижевска отметили, что музыкальный фонтан включат в зависимости от погодных условий. Изначально запуск был назначен на 1 мая, но прогноз на усиление ветра не дал это сделать.



Также заканчиваются пусконаладочные работы на круглом «сухом» фонтане между ДК «Металлург» и киноцентром «Россия». Его планируют полноценно запустить до Дня города, который празднуется 12 июня.