В Ижевске появилась вторая площадка для выгула собак

На территории в 470 кв. м. установили скамейки, оборудование для дрессировки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилась еще одна площадка для выгула собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Её оборудовали вблизи дома №41 на улице Заречное шоссе. На площадке в 470 кв. м. установили скамейки, контейнер для мусора, тренажеры для дрессировки, ограждение. Стоимость ее составила 653,6 тыс рублей.

Благоустройство этой территории началось еще в 2019 году, но владельцы четвероногих попросили муниципалитет скорректировать проект. Тренажеры там установили согласно пожеланиям хозяев собак, а площадь увеличили в 2 раза. В ближайшее время площадка пройдет приемку службы заказчика и будет открыта для выгула.

Напомним, первая такая площадка появилась в парке «Тишино» . Работы на территории размером 250 кв. м. обошлись в 546,1 тыс. рублей. Для дрессуры там установили балансир, горки, барьеры и другое, для хозяев – скамейки и урны. Покрытие строители выполнили из гравийного отсева и древесных опилок.

Гарантия на работы составляет 5 лет.

Городские власти исходя из обращений жителей определили еще 10 участков, где могут появиться такие площадки. Их строительство продолжится в 2021 году.