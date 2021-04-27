Жители Ижевска сами решат, какие общественные пространства нужно благоустроить в 2022 году

Голосование продлится до 30 мая.

Ижевск. Удмуртия. С 26 апреля по 30 мая на электронной федеральной платформе 18.gorodsreda.ru проходит голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства.

На сайте платформы собран общий перечень территорий, подлежащих благоустройству в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Воткинске, Можге, Игре и Уве, а также перечень дизайн-проектов или наполнения объектов.

Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство. Голосование пройдет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил: «Основная задача проекта - преобразить облик города, сделать его комфортнее для жителей. А активное участие жителей во всех процессах подготовки и реализации проектов благоустройства делает эту работу более открытой, понятной, а пространства становятся действительно интересными, удобными для людей».

В голосовании может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет - отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.