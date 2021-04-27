Ижевчане просят снести опасные заброшенные бараки

Взрослые опасаются за свою безопасность и жизни детей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске жители улицы Короткой просят снести пустующий дом. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

На улице Короткой в Ленинском районе города уже около полугода стоят заброшенные бараки, построенные еще 1972 году. Но в одном из них периодически появляются бродяги, пьяницы и другие подозрительные лица. В доме все разрушено, грязно, на полу валяются осколки стекол и шприцы.

Соседи стараются лишний раз не выходить вечером на улицу, так как боятся за себя и детей, которых наоборот это место так и влечет. Несмотря на предупреждения родителей об опасности, здание постоянно посещают подростки.

Городская администрация хочет снести дом, но пока по документам он не является расселенным, сделать это невозможно. Чиновники сообщают, что снос состоится только при наличии финансирования. Планируется, что ликвидировать постройку удастся до конца года.

Напомним, что в 2020 году в Сарапуле при обрушении кровли подобного старого дома погибли 2 детей. Мальчики 13 и 14 лет оказались в сохранившемся подвале одного из снесённых бараков, когда обрушились перекрытия. По факту трагедии возбудили уголовное дело.