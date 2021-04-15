Скамейки, урны и плитку приведут в порядок на Центральной площади Ижевска к 1 мая

На фонтане уже начались профилактические работы.

Ижевск. Удмуртия. К 1 мая на Центральной площади Ижевска устранят недостатки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Во время осмотра комиссия зафиксировала частичные просадки плитки. В Северном сквере ее заменят в ближайшее время. Между дворцом культуры «Аксион» и киноцентром «Россия» рабочие также отремонтируют плитку, высадят цветы и кустарники. Напомним, гарантия на покрытие действует 5 лет, на работы - 3 года.

Организации, обслуживающие площадь, к маю обновят разрисованные скамейки, покрасят урны, уберут мусор и оставшийся снег.

В рамках субботников павильоны помоют и покрасят, рядом поставят урны.

Профилактические работы начались и на фонтане в верхней части площади. Как только позволит погода, его запустят.

Напомним, ранее горожане пожаловались на дефекты недавно отремонтированной площади.