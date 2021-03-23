  • $ 74.61 ↑
  • € 88.66 ↑

На улице Ворошилова в Ижевске появится «Эталонный пешеходный переход»

09:40, 23 марта, 2021
Екатерина Сентемова
На улице Ворошилова в Ижевске появится «Эталонный пешеходный переход»
09:40, 23 марта, 2021
Екатерина Сентемова
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#безопасность
Фото: pixabay.com
189
0

Если проект понравится ижевчанам, его распространят на другие улицы.

Ижевск. Удмуртия. В рамках ремонта дороги на улице Ворошилова будет установлен «Эталонный пешеходный переход». Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Пешеходный переход включит в себя светоотражатели на разметке, светодиодную подсветку, дублирующую сигнал светофора и шумовые полосы на подъезде к переходу

Глава города отметил, что если проект понравится горожанам, то его поставят и на других улицах.

09:40, 23 марта, 2021
Екатерина Сентемова
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#безопасность