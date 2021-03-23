На улице Ворошилова в Ижевске появится «Эталонный пешеходный переход»

Если проект понравится ижевчанам, его распространят на другие улицы.

Ижевск. Удмуртия. В рамках ремонта дороги на улице Ворошилова будет установлен «Эталонный пешеходный переход». Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Пешеходный переход включит в себя светоотражатели на разметке, светодиодную подсветку, дублирующую сигнал светофора и шумовые полосы на подъезде к переходу

Глава города отметил, что если проект понравится горожанам, то его поставят и на других улицах.