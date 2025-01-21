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В Ижевске на проспекте Калашникова автомобилист сбил пожилую женщину и ребёнка

14:30, 21 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске на проспекте Калашникова автомобилист сбил пожилую женщину и ребёнка
14:30, 21 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
260
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пешеход\n#авария\n#ПДД\n#пешеходный переход
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
260
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За год водитель 21 раз привлекался к административной ответственности за опасную езду.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на проспекте имени М. Т. Калашникова 26-летний водитель «Лады Гранты» на пешеходном переходе сбил пожилую женщину и 8-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Инцидент произошёл днём 20 января. В результате аварии женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Ребёнок также получил травмы.

«Со слов водителя, он не заметил пешеходов, так как отвлёкся на мобильный телефон», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 2024 год владелец «Лады» больше двадцати раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и опасную езду.

14:30, 21 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
260
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пешеход\n#авария\n#ПДД\n#пешеходный переход