В Ижевске на проспекте Калашникова автомобилист сбил пожилую женщину и ребёнка

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на проспекте имени М. Т. Калашникова 26-летний водитель «Лады Гранты» на пешеходном переходе сбил пожилую женщину и 8-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Инцидент произошёл днём 20 января. В результате аварии женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Ребёнок также получил травмы.

«Со слов водителя, он не заметил пешеходов, так как отвлёкся на мобильный телефон», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 2024 год владелец «Лады» больше двадцати раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и опасную езду.