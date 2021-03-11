В Удмуртии начался прием заявок на замену лифтов в многоквартирных домах

В случае одобрения заявлений в Ижевске заменят 100 лифтов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявили первую в 2021 году кампанию по приёму заявок на замену лифтов, которая продлится до 26 марта. Уже поступила одна заявка на замену 7 лифтов в многоквартирных домах Ижевска. Это экономия для собственников более 2 млн руб.



Министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин на своей страничке в соцсети «Facebook» напомнил, что программа софинансирования включает в себя финансовую поддержку собственников в размере 20% от стоимости оборудования и работ по замене лифтов.



При одобрении заявки Фондом в текущем году будет заменено 100 лифтов с 50% возмещением из федерального бюджета стоимости оборудования.



Главным условием участия в программе является замена всех лифтов в многоквартирном доме.