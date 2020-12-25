Службу благоустройства Ижевска оштрафовали на 100 тыс рублей за колеи на улице Ворошилова

Дорогу уже включили в список на ремонт в 2021 году.

Ижевск. Удмуртия. Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска оштрафовали на 100 тыс. рублей за колеи на улице Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Сотрудник надзорного органа проверили состояние дороги вместе со специалистами ГИБДД.

«На участках улично-дорожной сети по улице Ворошилова имеется деформация покрытия с образованием углублений по полосам наката, образованы колеи, что не отвечает требованиям законодательства. Временные дорожные знаки, обозначающие опасные участки дорог, отсутствовали», – отмечается в сообщении.

Суд оштрафовал службу за несоблюдение требований при содержании дорог.

Стоит отметить, что проблемный участок – отрезок между перекрестками с улицами Автозаводской и 9 января – уже включили в список на ремонт в 2021 году. Дорогу приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это самый крупный объект, который отремонтируют в следующем году. Контракт на 63,4 млн рублей уже заключили.