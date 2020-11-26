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Активисты в Сарапуле собрали 500 кг крышек и купили на вырученные деньги корм бездомным животным

16:47, 26 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Активисты в Сарапуле собрали 500 кг крышек и купили на вырученные деньги корм бездомным животным
16:47, 26 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
297
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#волонтёры\n#животные\n#экология
Фото: pixabay.com
297
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Акция проходила с февраля по ноябрь.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле завершилась благотворительная акции «Крышки добрышки». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С февраля по ноябрь активисты приносили в детский экологический центр пластмассовые крышки и колечки от бутылок. За это время им удалось собрать 500 кг вторсырья.

Отходы переработали, а на вырученные 12 тыс. рублей организаторы купили корм для бездомных животных. Подарок волонтеры передали в фонд «Подари жизнь».

Организатором проекта выступила ученица лингвистической гимназии №20. Она вдохновилась акцией, прошедшей в Италии.

16:47, 26 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
297
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#волонтёры\n#животные\n#экология