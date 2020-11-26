Активисты в Сарапуле собрали 500 кг крышек и купили на вырученные деньги корм бездомным животным

Акция проходила с февраля по ноябрь.





Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле завершилась благотворительная акции «Крышки добрышки». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С февраля по ноябрь активисты приносили в детский экологический центр пластмассовые крышки и колечки от бутылок. За это время им удалось собрать 500 кг вторсырья.

Отходы переработали, а на вырученные 12 тыс. рублей организаторы купили корм для бездомных животных. Подарок волонтеры передали в фонд «Подари жизнь».



Организатором проекта выступила ученица лингвистической гимназии №20. Она вдохновилась акцией, прошедшей в Италии.